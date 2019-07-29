Актриса Ха Чжэ Сук - о диете и съёмках в сериале «Парфюм»

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Актриса Ха Чжэ Сук в интервью от 24 июля рассказала о диете и съёмках в сериале KBS2 «Парфюм». В ходе съёмок актриса села на диету и к его окончанию сбросила в весе 24 кг. С самого начала она отказалась от употребления углеводов, тщательно следила за своим рационом и активно занималась физическими упражнениями. Всё это было сделано для того, чтобы персонаж из сериала Мин Чжэ Хи выглядела более привлекательной на экранах телевизоров.

23 июля закончился показ сериала «Парфюм». По её словам, до участия в этом сериале она в своём большинстве исполняла комединые роли, поэтому ей было интересно играть роль персонажа Мин Чжэ Хи. Съёмки сериала давно закончились, но актриса всё же собирается продолжить диету.

Напомним, сериал телеканала KBS2 «Парфюм» - это романтичная история о талантливом дизайнере, мечтающей о карьере профессиональной модели женщине и особых духах, возвращающих молодость. Сериал выходил на экраны телевизоров в период с 3 июня по 23 июля.