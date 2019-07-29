Топ-сцены из фильма «Письма короля»





24 июля в Корее вышел фильм «Письма короля» с участием известных южнокорейских актёров Сон Ган Хо, Пак Хэ Иль и Чон Ми Сон. Фильм представляет собой режиссёрскую интерпретацию событий во время правления короля Сэчжона Великого, создавшего корейскую письменность Хангыль. Далее представлены две топ-сцены из этого фильма.

Первая сцена связана с приёмом буддийских монахов, прибывших из Японии с требованием отдать корейский сборник буддийских текстов «Трипитака Кореана». Их требования были основаны на снижении роли буддизма и возвышении конфуцианства в Чосоне. Несмотря на согласие своих подчинённых, король Сэчжон всё же настаивает на том, чтобы сохранить историческое наследие страны.

Вторая сцена передаёт переживания короля, связанные с созданием корейской письменности. У простого народа мало времени для изучения письменности, поэтому он должен быть простым для изучения и не содержать большого количества букв, - говорит в фильме король Сэчжон.