Экстремальная работа (극한 직업)





Фильм, который в первую же неделю показа вырвался в лидеры проката всех корейских фильмов за всю историю корейского кино! Группа следователей по преступлениям, связанных с наркотиками, решает провести операцию под прикрытием и специально открывает пивную с жареной курицей поблизости от места предполагаемого преступления. Но совершенно неожиданно их пивная приобретает большую популярность и они оказывается перед выбором: как можно охотиться за преступниками, когда у вас бизнес пошел в гору? Эта легкая комедия, несомненно, поднимет вам настроение.