Компания Bio Synectics – автор технологии изменения структуры сырья на нано-уровне

© Bio-Synectics

Сегодня мы познакомимся с очередной компанией, получившей награду в рамках выставки Nano Korea 2019, - Bio Synectics (바이오 시네틱스). Познакомит нас с ней вице-президент компании г-н Ли Чжу Хван.





На выставке Nano Korea мы получили награду министра промышленности, торговли и энергетики в сфере нанотехнологий. Речь идёт о технологии функциональных нано-частиц с повышенными характеристиками биодоступности и диспергируемости. Она позволяет работать с плохо растворимым сырьём и широко применима в сфере медикаментов, оздоровительных продуктов питания и косметики.





Довольно часто сырьё для фармацевтики и оздоровительных продуктов питания трудно поддаётся растворению. К примеру, таковыми являются 40% медикаментов, имеющихся на рынке и более 90% веществ, предлагаемых для создания новых препаратов. Именно поэтому часто некоторые лекарства плохо усваиваются или приводят к побочному эффекту. Компания Bio Synectics разработала технологию изменения структуры сырья на нано- уровне с целью повышения практической применимости различных веществ. Изначально разработка этой технологии была начата с абсолютно новой идеи. Сегодня технология запатентована в Корее и других странах. На её базе совместно с фармацевтическими компаниями разработана система обработки сырья для новых препаратов, повышающая их усвояемость. Основатель компании г-н Ким Гап Сик в прошлом работал над функциональными напитками в венчурной компании. Тогда он понял, что можно создать новую систему передачи свойств лекарства организму, если применить нанотехнологии. В 2004 году он открыл свою компанию. Её деятельность состоит в разработке и передаче фармацевтическим компаниям сырья для новых препаратов. Учитывая сложность задачи, с самого начала большое внимание уделялось новым разработкам и исследованиям.





© Bio-Synectics

Компания Bio Synectics с самого начала своей деятельности прилагала все усилия для разработки новых технологий и труднорастворимых наночастиц. Тогда практичность технологий изменения структуры вещества до уровня нано-частиц уже была широко известна. Поэтому многие компании мира работали в этом направлении. Но коммерчески успешной оказалась лишь технология мокрого помола - Wet milling. В ней применяется метод Top-down. Наша технология избрала направление Button Up - NUFS. Он подразумевает разбавление вещества в растворителе, удаление растворителя, а затем этап измельчения частиц. Сложной задачей является предотвращение повторного укрупнения частиц после удаления растворителя. Нам удалось решить эту проблему. Кроме того, отпала необходимость в сложном процессе обработки по выведению жидкости, исчезла вероятность загрязнения вещества.





Компания Bio Synectics разработала эту технологию уже через два года после начала работы. Она позволяет уменьшить размер препаратов, повысив эффективность. Почти 40% жителей США сталкиваются с проблемами при употреблении лекарств в таблетках или капсулах. Поэтому рекомендуется по возможности уменьшать их размер. В этой ситуации технология Bio Synectics может стать ключом к разрешению данной проблемы. Компания удачно передала технологии по четырём веществам для производства новых медикаментов из семи имеющихся. В прошлом году начались совместные исследования с Национальным институтом онкологии США (NCI) в разработке противоракового препарата.





В США действует Институт нанотехнологий (NCL), созданный FDA, Национальным институтом онкологии, Национальным институтом стандартов и технологий США. Он занимается исследованиями токсичности и доклиническими исследованиями различных противораковых нано препаратов. Наша компания работает над препаратом BS102. Это аналог широко применяемого во всём мире лекарства Docetaxel с более низким уровнем побочных эффектов и высокой эффективностью. Наш проект первым среди отечественных разработок был выбран вышеуказанным институтом NCL для участия в одной из своих программ. Ожидается, что это окажет большую помощь в будущих клинических испытаниях и лицензировании разработок.





Работа компании Bio Synectics позволит снизить побочный эффект и повысить эффект лекарственных препаратов. Технологии компании в сфере оздоровительных продуктов питания и косметики могут внести вклад в улучшение состояния организма, предотвращение старения и в достижение других целей. Для этого компания продолжает усиленную работу, развивая сотрудничество с крупнейшими организациями мира.