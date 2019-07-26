Причины увеличения роста экономики РК во втором квартале

© YONHAP News

Во втором квартале этого года рост южнокорейской экономики превысил 1%. По данным Банка Кореи, представленным 25 июля, он составил 1,1%. При этом в первом квартале данный показатель составлял минус 0,4%. Подробнее о причинах таких перемен мы поговорим с экономическим обозревателем господином Чон Чхоль Чжином.





25 июля Банк Кореи объявил о росте экономики за второй квартал. Показатель вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом исчислении отметка выросла на 2,1%. Большой интерес к росту за второй квартал связан с тем, что в первом квартале он оказался минусовым. Тогда звучали опасения о том, не является ли это началом обвала южнокорейской экономики. Нынешний плюсовой рост говорит о том, что худшую ситуацию удалось преодолеть.





В первом квартале этого года рост отечественной экономики оказался самым низким за последние 10 лет. Во втором квартале, к счастью, ситуация улучшилась, но, если задуматься, нынешнее положение не вызывает оптимизма.





Нужно смотреть глубже, как мы дошли до этой ситуации. Некоторый рост отмечен в сфере инвестиций в строительство и производственные мощности. Тут нужно обратить внимание на то, что положительный рост был зафиксирован по сравнению с первым кварталом, когда показатель составил минус 0,4%. То есть, нынешний плюс - это отражение совсем незначительного улучшения по сравнению с предыдущим периодом. В годовом исчислении отметка показала положительные изменения относительно потребительской активности и экспорта. Однако в сфере инвестиций всё так же плохо, как и было. В случае с потреблением увеличение объёма связано в значительной степени со значительным ростом потребления в госсекторе.





Зафиксированный во втором квартале положительный рост, если разобраться, не совсем однозначный. Если обратить внимание на степень вклада в его обеспечение, то на частный сектор пришлось минус 0,3%, а на правительственные меры 1,3%. То есть, во втором квартале положение и активность частного сектора снизилась, а показатель стал положительным только за счёт финансовых вливаний правительства. В этой связи достичь целевой отметки роста экономики в 2,2% в этом году будет очень не просто. Делать прогнозы на второе полугодие пока трудно. Изначально считалось, что в третьем и четвёртом кварталах полупроводниковая отрасль улучшит положение, что позволит восстановить экспортные показатели. Но сегодня страна столкнулась с новой неожиданной проблемой в виде ограничительных мер Японии. Помимо этого, нет никаких признаков разрешения торгового спора между США и Китаем. Если Токио сохранит экономическое давление на Сеул, то выход страны из застоя может затянуться.





Нельзя сказать, что принятие дополнительного бюджета обеспечит рост экономики. Его суть сводится к мерам кредитно-денежной политики. Обычно правительство в сложной для экономики ситуации в первую очередь делает финансовые вливания в рынок ценных бумаг и недвижимости. Граждане, ощутив рост стоимости акций и недвижимости, начинают увеличивать потребление. Но правительство заявило, что пойдёт этим путём. Тогда остаются меры денежно-кредитной политики, в том числе, снижение учётной ставки. Как показал второй квартал, в настоящий момент государственные субсидии - это единственная возможность улучшить экономическую ситуацию.





В прошлом году рост экономики составлял 2,7%. Тогда степень вклада правительства в обеспечение этого показателя составила 0,9%. Однако в первой половине этого года бюджет уже потрачен на 65%. Даже с учётом дополнительного бюджета трудно рассчитывать на значительный эффект от финансовых вливаний. Результаты второго квартала обозначили ряд задач по восстановлению экономики.





В настоящий момент власти полагаются на финансовые субсидии. В итоге нужно увеличить инвестиции в частный сектор. Также следует рассмотреть возможность ослабления правил контроля деловой деятельности, а также разработать меры по активизации инвестиций. В краткосрочной перспективе следует решать проблемы, связанные с ограничительными мерами Японии и последствиями торгового противостояния США и Китая. В средне- и долгосрочной перспективе нужно искать новые двигатели роста. В свете нынешних событий более ясной становится чрезмерная зависимость от полупроводников.





Нынешняя ситуация, судя по всему, может затянуться. Если не провести радикальных изменений, то ситуация с экспортной отраслью и инвестиционной активностью только ухудшится. Поэтому нужно серьёзно задуматься над фундаментальным решением экономических проблем.