Политические силы РК договорились возобновить работу Национального собрания





29 июля правящие и оппозиционные силы договорились возобновить работу Национального собрания после перерыва, продолжавшегося почти четыре месяца. Это произошло под давлением общественности и необходимости продолжать работу госаппарата. Консенсус был достигнут благодаря тому, что правящие силы согласились обсудить тему национальной безопасности, а оппозиция пошла навстречу, согласившись рассмотреть проект дополнительного бюджета. Кроме того, на крупнейшую оппозиционную партию Свободная Корея оказывалось сильное давление СМИ, критиковавших её за создание препятствий работе парламента из противоречий с правящими силами, несмотря на наличие острых экономических проблем. Указывалось, что партия занималась политической борьбой, вместо выработки мер противодействия по вопросам японских экспортных ограничений и нарушения иностранными самолётами воздушного пространства РК. В этой ситуации начал снижаться уровень поддержки оппозиции.





Достижению договорённости способствовали два фактора. Первый заключается в изменении позиции оппозиционных сил. Они, в частности, согласились продолжить обсуждение дополнительного бюджета, предложенного правительством, при условии согласия правящих сил на возможность обсуждения темы безопасности в рамках сессии Национального собрания. В этой связи было решено с 30 июля начать работу профильных постоянных парламентских комитетов. То есть, оппозиция получила возможность указать на пробелы в политике правительства по вопросам безопасности.





Несмотря на договорённость, оппозиционная партия Свободная Корея, вряд ли, ослабит критику и жёсткий контроль проекта дополнительного бюджета. Она считает, что проект, предложенный правительством, очень слабый и не проработанный, и он обеспечивается за счёт создания нового долга. В то же время правящие силы требуют ещё большего увеличения объёма дополнительного бюджета, мотивируя это необходимостью разрешения ситуации вокруг мер экономического возмездия со стороны Японии. Поэтому конфликт сторон неизбежен. Между тем, времени на рассмотрение проекта не хватает. Эта проблема усугубится, когда под натиском оппозиции начнутся различные скандалы по поводу действий властей в вопросе безопасности. Стороны определили сроки рассмотрения проекта бюджета, но, в худшем случае, договорённости могут быть отменены. Тогда можно ожидать очередного замораживания законотворческой деятельности Национального собрания.



