Рассказ «Три вдовы весной после полудня» писательницы Чон Чжи А

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Весенний ветер, как несговорчивый ребёнок, подметает двор. Женщина снимает с верёвки высохшее бельё. Восемьдесят лет её жизни пронеслись за одно мгновение, как дуновение быстрого ветра, высушившего бельё всего за полдня. Возможно, снаружи кто-то наблюдает за её жизнью, а потом возьмёт и сорвёт верёвку жизни, как высохшее бельё. Жизнь – штука такая.

- Как быстро высохло, - пробормотала под нос женщина, складывая бельё.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Из имён главных героинь понятно, что им довелось пережить годы японской оккупации и другие тяжёлые моменты корейской истории. Мужья этих женщин находились на передовой исторических событий как активисты, идейные вдохновители. Но рассказ наводит на мысль о том, что настоящими двигателями истории были эти самые женщины, бабушки, о которых обычно забывают.









Сколько ещё проживёт Эико? В этом возрасте сложно загадывать будущее, но она настроена жить интересно, пока дышит. Пусть она и старуха с дряхлой, обвисшей кожей, но с ней до сих пор флиртует нотариус Ким. Не так уж и плохо умереть у него на руках.

Эико вознесла руки к весеннему солнцу и зашагала дальше.









Писательница Чон Чжи А родилась в 1965 году в уезде Куре провинции Чолла-Намдо. В 1996 году её произведение «Дерево хурмы» было отмечено на литературном конкурсе для молодых писателей газеты «Чосон ильбо». В 2006 году писательница стала лауреатом VII литературной премии им. Ли Хё Сока.