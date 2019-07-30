Основные новости шоу-бизнеса июля!

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Певецу Ю Сын Чжуну ещё предстоит побороться за право приехать на родину. Такие пагубные последствия могут быть у одного неправильного решения. Но есть люди, которые утверждают, что отношение к певцу за одно неправильное решение является чересчур жестоким. Между тем, 22 июля Сон Чжун Ги и Сон Хе Гё поставили точку семейной жизни. Сон Чжун Ги активно работает над новыми произведениями, а Сон Хе Гё принимает участия в зарубежных мероприятиях. Кстати, за рубежем, Ма Дон Сок утверждён на роль в новом фильме Marvel Studio «Вечные». Он сыграет героя нового поколения Marvel - суперсильного Гильгамеша. Об этом мы подробнее расскажем вам в июльсокм выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».