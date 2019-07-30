Продюсер (3) 알겠습니다

Фраза недели

알겠습니다

[Аль-гэт-сым-ни-да]

Хорошо.





Грамматика

Происходит это выражение от глагола 알겠다 (глагол 알다 «знать» со суффиксом будущего времени –겠-), который переводится как «узнать/познать о чем-либо» или просто «понять». Также этот глагол используется в целях выражения согласия с предложением собеседника, поэтому на русский язык также может переводиться как «хорошо». Стоит обратить внимание, что еще давно в предыдущих уроках мы изучали несколько выражений, которые также переводились как «хорошо» - 그래, 알았어. Сегодняшнее выражение отличается от того, что здесь добавляется окончание –습니다 (알겠 + 습니다), которое применяется в официально вежливой стили речи. Итак, 알겠습니다 «понятно», «так точно» или как в нашем варианте «хорошо».





- 알겠습니다, 말씀하신대로 오늘 안으로 일을 처리하겠습니다.

- Хорошо, я сегодня завершу работу как вы сказали.





- 오늘 늦으신다고요? 알겠습니다.

- Опоздаете сегодна? Вас поняла.





- 알겠습니다, 그럼 오늘 예약 취소하겠습니다.

- Понятно, тогда резерв на сегодня отменю.



