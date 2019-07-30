Встреча представителей США и КНДР в ДМЗ

На прошлой неделе официальный представитель Совета национальной безопасности США встретился с северокорейским представителем в демилитаризованной зонена межкорейской границе. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского представителя, целью встречи была передача северокорейской стороне фотографий встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чон Ына, состоявшейся 30 июня. Однако, по мнению аналитиков, это был просто предлог для обсуждения возможности возобновления северокорейско-американского диалога. Недавно госсекретарь США Майкл Помпео отметил необходимость поисков «творческого решения» для урегулирования проблем в отношениях между двумя странами. Встречу в ДМЗ эксперты воспринимают как сдвиг на пути возобновления рабочих переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном.

Встреча проходила в то время, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон находился с визитом в Сеуле. В составе американской делегации были представители Совета национальной безопасности США при Белом доме, в том числе, старший помощник по делам Азии Мэттью Поттингери помощник по делам Корейского полуострова Элисон Хукер. Напомним, что Элисон Хукер была в составе американской рабочей группы во время первого северокорейско-американского саммита. Кроме того, она побывала на межкорейской границе накануне состоявшейся в июне встречи лидеров двух Корей и США в пограничном пункте Пханмунчжом.

Выступая 29 июля в Экономическом клубе в Вашингтоне, госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что переговоры на рабочем уровне с Севером возобновятся «очень скоро». Он отметил возможность нахождения «творческих решений» для разблокирования нынешнего тупика, связанного с демонтажем программы ядерного оружия Северной Кореи в обмен на ослабление санкций. Таким образом, глава внешнеполитического ведомства США подтвердил незыблемость позиции о необходимости скорейшего возобновления американо-северокорейского диалога. С другой стороны, как считают аналитики, Майкл Помпео призвал министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо принять участие в Региональном форуме АСЕАН. Говоря о северокорейском лидере Ким Чон Ыне, госсекретарь США выразил надежду на то, что «он ясно увидит свой путь, поэтому мы сможем добиться светлого будущего, о котором говорил президент Дональд Трамп». Что касается третьей встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США, то она пока не планируется, отметил Помпео.