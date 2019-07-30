Рассказ «Три вдовы весной после полудня» писательницы Чон Чжи А
2019-07-30
#Мелодии Кореи l 2019-07-31
Ким Сон Ги – талантливый музыкант, живший в позднюю эпоху династии Чосон. Он превосходно играл на смычковой цитре комунго, лютне пипха и дудке тхунсо. До самой старости музыкант любил и посвящал всю свою жизнь музыке и всегда оставался верен своим принципам, даже если в будущем ему грозили неприятности.
Выпуск 425. Музыкант Ким Сон Ги
* Мелодия «Чончжундон» – Ансамбль «Комунго фэктори»
* Мелодия «Город любви к прекрасному» - Ансамбль «Пульсэчхуль»
* Мелодия «Чхульган» - Ансамбль Ли Чжон Чжу
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01 11:07:05