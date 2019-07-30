Глава 12. Королева Чин Док

На четвёртый год правления королева Чин Док решила написать стихотворение императору Гаоцзуну из династии Тан. Королева сама вышила стихотворение на шёлковой ткани и отправила в подарок. Посланником королевы был Ким Чхун Чху, который позже стал 29-ым королём Силла. О чём королева написала стихотворение? Сейчас почитаем отрывок.

«Наконец на свете появилась великая династия Тан, мы видим выдающиеся достижения императора, и его план успешно осуществится.

После войны вся страна успокоилась, император следовал заветам предыдущего правителя, проводив политику, основанную на знаниях и законе.

Великодушный император управляет небесами, управляет всеми вещами, и они светятся. (…)

Если варвары не последуют приказу императора, они получат кару небесную.

Одна великая добродетель трёх властителей и пяти императоров освещает будущее императорской семьи Тан».

Во всём тексте королева хвалит императора династии Тан. Это звучит даже немного чересчур, ведь Чин Док также является государем одной страны, но ведёт себя будто является подчинённой императору Тан. Чтобы понять причину, мы должны учесть тогдашнее положение Силла. Во время семилетнего царствования главной заботой королевы Чин Док была внешняя политика, так как Силла находилась на пороге серьёзного кризиса. Чтобы защитить свою страну от внешней агрессии, наша героиня решилась на поступок, который позже подвергается критике как следование за сильными государствами – в это время сильнейшим государством являлась Империя Тан. К тому же, как отмечают историки, в Империи Тан высказывались мнения, что нужно лишить королеву короны, и королём должен стать мужчина. Естественно, всё это было неприятно для королевы Чин Док. Вот таким образом, из одного стихотворения можно определить тогдашнюю политическую ситуацию вокруг Корейского полуострова.