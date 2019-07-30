Ракетные провокации Пхеньяна

© YONHAP News

Пхеньян продолжает ракетные провокации. Рано утром 31 июля Север произвёл запуски двух реактивных снарядов с восточного побережья, а за шесть дней до этого были запущены две ракеты малой дальности класса земля-земля KN-23, которые представляют собой северокорейскую версию ракеты Iskander российского производства. На первый взгляд, последние ракетные провокации Севера направлены на оказание давления на Юг, чтобы тот не проводил совместные военные учения с США. Но в действительности Пхеньян думает о том, как вывести из застоя переговорный процесс по ядерному разоружению. Вашингтон придерживается уже озвученной ранее позиции, не усматривая в ракетных испытаниях Северной Кореи угрозы. Он оставляет дверь для диалога открытой. Ситуацию вокруг ракетных пусков КНДР комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Ачжу.