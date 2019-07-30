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Производственные предприятия в КНДР

#Сближаясь с Севером l 2019-08-01

На пути к воссоединению

© KBS

В КНДР, как и во всё мире, под предприятием обычно имеется в виду завод или фирма. Но, в отличие от других стран, в КНДР все предприятия – государственные, и каждое предприятие - крупная производственная единица, управляемая государством. Производственные задания для предприятий разрабатываются центральным органом в лице государственного планового комитета. На местах его подразделениями являются провинциальные экономические комитеты, в задачу которых входит контроль за выполнением производственных планов. Руководство предприятием осуществляется коллективно. Его осуществляют директор, главный инженер и партийный комитет, без которого не принимается ни одно важное решение. Чем это обусловлено, разъяснит  профессор Хён Ин Э с отделения северокорейских исследований Женского университета Ихва. Она – бывшая гражданка КНДР, которая окончила Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, а затем  преподавала в Чхончжинском медицинском институте.

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