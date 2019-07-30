Главы МИД РК и Японии не смогли достичь консенсуса





1 августа в Бангкоке состоялась встреча министров иностранных дел РК и Японии Кан Гён Хва и Таро Коно, которая закончилась безрезультатно. Стороны лишь обозначили прежние позиции, не сумев прийти к какому-либо консенсусу. 2 августа кабинет министров Японии обсудит вопрос об исключении РК из списка торговых партнёров, которые пользуются льготами в торговле с Японией. Депутат японского парламента от правящей Либерально-демократической партии Акира Амари, один из ближайших соратников премьер-министра Синдзо Абэ, заявил, что исключение РК из списка произойдёт со стопроцентной вероятностью. Он отметил, что это лишь изменение статуса страны с особого на стандартный. Также подчёркивается, что РК является единственной азиатской страной, входящей в «белый список».

На фоне отсутствия перспектив для сближения позиций отменена встреча находящейся в Японии южнокорейской парламентской делегации с генеральным секретарём Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи. Она была запланирована на 31 июля. Сначала её предложили перенести на 1 августа, а затем полностью отменили, объяснив это срочным заседанием по вопросам безопасности. Делегацию, возглавляет независимый депутат Со Чхон Вон, а в её составе представители разных партий. Такой состав не допускает возможности односторонней отмены встречи. Таким образом, действия Японии являются серьёзным нарушением дипломатического протокола. Ясно, что японская сторона хотела избежать заведомо «неудобных» переговоров.

Японская газета «Асахи симбун» сообщила, что США представили проект урегулирования спора между РК и Японией. Но в Токио к этому относятся отрицательно. Агентство Reuters сообщило, что США предложили двум странам рассмотреть возможность принятия соглашения о прекращении конфликта. Госсекретарь США Майкл Помпео заявлял о готовности вмешаться в ситуацию в рамках трёхсторонней встречи глав МИД в Бангкоке. Суть проекта США сводится к приостановке спора между РК и Японией. Если точнее, то Токио предлагается не вводить дополнительные ограничительные меры, а Сеулу – отменить продажу части активов японских компаний на территории страны. Затем предполагается обсуждение ситуации в трёхстороннем формате. Но генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга опроверг эти сообщения, заявив, что Токио продолжит действовать согласно процедуре. Таким образом, переговоры глав МИД РК и Японии состоялись уже после того, как были определены окончательные направления действий. Следовательно, итог встречи был предопределён.