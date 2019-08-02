Провокации Пхеньяна ставят перед собой разные цели

Целый ряд ракетных испытаний в КНДР можно охарактеризовать как провокации, ставящие перед собой разные цели. Север испытывает снаряды малого радиуса действия, которые являются угрозой для РК, но не для США, что осложняет задачу по выработке мер противодействия. То есть, таким образом Пхеньян оказывает давление, одновременно сохраняя возможность продолжения диалога и избегая вероятности введения Совбезом ООН новых санкций. Это даёт время на испытание различных вооружений, ранее откладывавшееся в связи с переговорами. Так, целый ряд испытаний был проведён сразу после окончания срока возобновления рабочих переговоров, обозначенного на встрече лидеров КНДР и США в Пхунмунчжоме.





25 июля Север запустил две баллистические ракеты малой дальности, которые пролетели 600 км на высоте 50 км. 31 июля проведены испытания двух ракет, которые пролетели порядка 250 км, достигнув высоты 30 км. Военные признали, что это ракеты малой дальности. Но в Пхеньяне сообщили, что были проведены испытания новой крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы. 2 августа КНДР произвела новый запуск двух неопознанных снарядов малой дальности. Касательно испытаний, проведённых 25 июля, агентство ЦТАК сообщило, что данный запуск является настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые активно расширяют арсенал наступательного вооружения, а также проводят совместные с США военные учения.





Примечательно, что Пхеньян в своих высказываниях не упоминает США. В Вашингтоне также указывают, что запуски в КНДР не представляют угрозы для безопасности США. Испытания снарядов, проведённые 31 июля, судя по модификации и дальности полёта, были нацелены на РК. На самом деле, не важно, идёт ли речь о РСЗО или о баллистической ракете, это в любом случае является серьёзной угрозой для РК. РСЗО калибром 300 мм, стоящие на вооружении Севера, имеют дальность действия до 200 км. Этого хватает, чтобы нанести удар по штабу вооружённых сил РК в Кэрёндэ провинции Чхунчхон-Намдо. В этот раз была опробована система калибром 400 мм и увеличенной дальностью. Кроме того, добавлена система управления снарядами. Таким образом, Север стремится обеспечить возможность нанесения удара по любой точке РК. В этом случае Пхеньян получает более выгодные позиции в диалоге с США. Поэтому ожидается, что СК продолжит свою провокационную активность.



