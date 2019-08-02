Южнокорейские фанаты Криштиану Роналду недовольны матчем в Сеуле

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Южнокорейская полиция инициировала расследование в связи с невыходом на поле звезды мирового футбола Криштиану Роналду в выставочном матче сборной лучших южнокорейских футболистов и туринского клуба «Ювентус». Матч состоялся 26 июля на сеульском стадионе Кубка мира по футболу и закончился вничью со счётом 3:3. По договору Криштиану Роналду должен был сыграть в матче больше 45 минут, однако всю игру он просидел на скамье запасных.

Зрители, купившие дорогие билеты на этот матч, фактически пришли посмотреть на звезду мирового футбола Роналду, однако их ожидало большое разочарование. Представители «Ювентуса» объяснили, что футболист не смог принять участие в игре из-за мышечной боли, однако позже были обнародованы снимки, на которых Роналду бодро разминался на беговой дорожке. Кроме того, итальянский клуб нарушил договорённость о соотношении ключевых игроков, а также отложил время начала матча. На встрече с фанатами Роналду тоже участия не принимал. После матча от разгневанных фанатов последовали жалобы и обвинения в адрес итальянского клуба и организаторов матча.

30 июля региональное управление полиции Сеула передало следственному отделению обвинительный акт о неучастии в матче Криштиану Роналду, после чего было начато расследование. В обвинительном акте говорится, что пострадавшие купили билеты на матч, надеясь увидеть игру Роналду. Поскольку футболист так и не вышел, сумма ущерба, нанесённого пострадавшим, оценивается примерно в 5 млн. долларов. В ближайшем будущем следствие намерено изучить обвинительный акт и встретиться с обвинителями. Корейская федерация профессионального футбола также планирует озвучить факт нарушения договора «Ювентусом» в секретариате серии А, высшего дивизиона итальянской футбольной лиги, и в Азиатской конфедерации футбола. Обе организации одобрили проведение выставочного матча.