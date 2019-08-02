Япония исключила РК из «белого списка» торговых партнёров

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2 августа Кабинет министров Японии принял решение об исключении Республики Корея из «белого списка» торговых партнёров. Поправки к закону, которые будут обнародованы 7 августа, вступят в силу через 21 день, то есть, 28 августа. Под действие поправок попадут 159 японских товаров. В связи с этим 2 августа вице-премьер, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги провёл совещание с участием представителей заинтересованных ведомств, на котором было решено в качестве ответной меры исключить Японию из южнокорейского «белого списка», а также ужесточить процедуру экспорта в Японию. Кроме того, правительство намерено в скором будущем подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на нарушение Токио положений о свободной торговле.

Национальное собрание Республики Корея единогласно проголосовало за резолюцию с требованиями об отмене японских ограничительных мер. В администрации президента заявили, что соглашение с Японией о конфиденциальности военной информации может быть расторгнуто. Было решено ввести различные стимулирующие меры для отечественных компаний в целях сокращения прогнозируемого ущерба. К примеру, компаниям, импортирующим из третьих стран товары или сырьевые материалы, эквивалентные японским, будут предоставляться 40-процентные скидки на таможенные пошлины. Другие меры будут направлены на укрепление конкурентоспособности отечественных производителей и стимулирование технологических разработок внутри страны. Президент Мун Чжэ Ин, выступая на экстренном заседании Кабинета министров, отметил, что у «безрассудного» решения Японии будут серьёзные последствия. Он назвал действия Токио «опасным вызовом» двусторонним отношениям, который нанесёт ущерб мировой экономике в целом.

В настоящее время доля Японии составляет 9,6% общего объёма южнокорейского импорта. В свою очередь, на долю Республики Корея приходится 4,1% японского импорта. Вполне возможно, что правительство примет меры, ограничивающие доступ японских товаров и услуг на южнокорейский рынок. Кроме того, рассматриваются варианты с повышением таможенных пошлин, а также ужесточением процедур получения лицензий и согласования технических норм.



