Очередные ракетные запуски Пхеньяна

ⓒYONHAP News

В ночь на 2 августа КНДР произвела новый запуск двух неопознанных снарядов малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, пуски были проведены в 2:59 и 3:23 из района деревни Ёнхын уезда Чхондан-гун провинции Хамгён-Намдо. Снаряды пролетели примерно 220 км с максимальной скоростью 6,9 Маха на высоте 25 км. Военные предположили, что КНДР провела испытания нового типа баллистических ракет малой дальности, но необходим дополнительный анализ. Это уже третий запуск за последнюю неделю. Очевидно, Пхеньян намеренно демонстрирует свою военную мощь в ответ на предстоящие совместные военные учения РК и США.

Предыдущий запуск КНДР осуществила 31 июля. Тогда южнокорейские военные объявили, что Север провёл испытания новых баллистических ракет малой дальности. Они схожи с ракетами, запущенными 25 июля. Однако на следующий день Пхеньян объявил, что были проведены испытания новой крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы.

По мнению экспертов, ракетные запуски свидетельствует о том, что КНДР недовольна застоем в диалоге с США. Запуски ракет малой дальности в мае осуществлялись в аналогичной ситуации. Специалисты отмечают, что Пхеньян хочет оказать давление на ситуацию и избежать таким образом дополнительных санкций. К примеру, на следующий день после запуска ракет 25 июля агентство ЦТАК опубликовало заявление председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына. В нём говорилось, что запуски стали «настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развёртывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения».

Эксперты не исключают возможности дополнительных запусков. Пхеньян уже отказался от гуманитарной помощи Сеула, а министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо не участвует в Региональном форуме АСЕАН. Совет Безопасности ООН обсудил действия Пхеньяна, но не стал принимать кардинальных мер.



