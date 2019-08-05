Новый проект-дуэт основной группы 'EXO' выпустил дебютный диск





В нашем эфире «Новые альбомы» августа прозвучали песни из дебютной пластинки начианющего проект-дуэта 'EXO-SC'. Отмечу, что этот коллектив является второй официальной подгруппой бойз-группы 'EXO'. Первой, как известно, остаётся подгруппа 'EXO-CBX'. А в составе нового проект-дуэта выступают Сэ Хун и Чхан Ёль - участники основной группы 'EXO'. Краткое название дуэта 'EXO-SC' состоит из инициалов имён исполнителей. Хотя немаловажно, что в Корее его чаще называют иначе - «Сэ Хун и Чхан Ёль».

Дуэт появился в мир поп-музки в июле 2019 года. В дебютный мини-альбом 'What a life' вошли шесть хип-хоп и рэп треков разных музыкальных стилей. В одном из интервью участник нового дуэта, Чан Ёль, сказал, что было много жанров, которые исполнители хотели попробовать, поэтому выбор был непростым. Они мечтали создать альбом, который лучше всего раскроет их таланты. В результате выбор ребят пал на хип-хоп жанр, так как исполнители решили, что он лучше других сможет отразить чувства, испытываемые ими.

А нашу очередную рубрику открыла одна из главных песен дебютного альбома. В эфире позвучал одноимённый с названием диска трек ‘What a life' проект-дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» ('EXO-SC'), в тексте которого рассказано о том, что нужно уметь веселиться и работать в позитивном настрое, т.е. от всей души! Песня вполне оправдывает свое название и заряжает позитивной энергией слушателей.

Добавлю, что в дебютную первую мни-пластинку дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» вошли две композиции, автором текста и музыки которых являются сами участники. Кроме того, внимание привлекает то, что три песни из нового альбома одновременно получили звание главных треков первого альбома. А в создании диска принял участие певец Gaeko из мужского дуэта 'Dynamic Duo', с которым у исполнителей уже есть опыт совместной работы.

На этом давайте прервёмся ещё раз и послушаем другой главный трек нового альбома - песню «Виднеется смутно», записанную как раз с участием исполнителя Gaeko. От этой тёплой, солнечной и умиротворяющей песни так и веет теплом морского воздуха. Рекомендую брать её с собой в дорогу, отправляясь в путешествие, например, на пляжное море. В исполнении дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» прозвучала песня «Виднеется смутно».

Итак, первый альбом дуэта заполнен в основном приятными и расслабляющими песнями. Среди дебютных работ дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» также хочется выделить также 'Roller Coaster' - роскошную композицию, в которой гармонируют звуки разных музыкальных инструментов. В ней поётся о большой, настоящей, трепетной любви. Получилась композиция очень душевной и красивой. А общую атмосферу композиции усиливают игра флейты, синтезатора и саксофона. Далее вы слушали песню 'Roller Coaster' в исполнении дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» или 'EXO-SC'.

Кстати, сами участники дуэта недавно упомянули в интервью журналистам, что не собираются ограничиваться одним жанром в будущем. Так что, скорее всего, через некоторое время дуэт порадует нас и жрущими новыми музыкальными работами разных жанров. Мы желаем исполнителям дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» успешной деятельности и долгой карьеры. А в завершение очередной рубрики «Новые альбомы» у нас прозвучал спокойный и чуть ленивый минорный трек загадочной, мечтательной атмосферы. Песня называется «Сон» дуэта «Сэ Хун и Чхан Ёль» или 'EXO-SC'. В её тексте ребята рассказывают о том, насколько большой и глубокой может быть тоска по любимому человеку.





© SM Entertainment