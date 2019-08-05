В течение года будут обеспечены стабильные поставки 20 стратегических товаров

Правительство РК намерено в течение года обеспечить стабильные поставки 20 наименований стратегических товаров, чтобы предотвратить ущерб от ограничительных мер со стороны Японии. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК представило пакет мер по укреплению конкурентоспособности отечественного производства материалов, комплектующих и оборудования. Он включает в себя выделение дополнительных бюджетных средств в размере 1 трлн вон или 830 млн долларов.





В 2018 году материалы, комплектующие и оборудование составили 68% общего объёма импорта из Японии. Слабая конкурентоспособность отечественных материалов и комплектующих, высокий уровень зависимости от японского импорта послужили причиной того, что жёсткие меры стали сильным потрясением для отечественной экономики. Поэтому нынешние меры правительства направлены не только на смягчение удара, но и на решение фундаментальных проблем, лежащих в основе сложившейся ситуации. Правительство РК уже давно прилагает усилия по стимулированию развития отрасли производства материалов, комплектующих и оборудования. Отечественные разработки в сфере производства товаров общего назначения, не связанного с использованием сложных технологий, значительно продвинулись. Однако те области, где требуются накопленные технологии и высокая точность, по-прежнему зависят от Японии и других передовых стран. Так, по состоянию на 2017 год уровень самообеспечения материалами, комплектующими и оборудованием составлял 60%, практически не увеличившись по сравнению с уровнем 2001 года. В производстве таких высокотехнологичных товаров как полупроводники и дисплеи этот показатель составляет менее 50%.





Новые меры правительства направлены на решение этих укоренившихся проблем и охватывают широкий ряд вопросов - от обеспечения стабильности поставок неотложных товаров до поддержки разработок в сфере производства материалов, комплектующих и оборудования. Материалы и комплектующие являются ключевыми элементами производственной отрасли. Однако разработки требуют много времени и усилий, и, прежде всего, передовых технологий. Это касается главным образом сферы высокотехнологичного производства, где простая передача технологий трудноосуществима. Именно поэтому, несмотря на усилия предприятий и правительства, по-прежнему сохраняется высокая зависимость от импорта. В связи с этим очень важно придерживаться последовательной политики и прилагать усилия для обеспечения устойчивой поддержки отрасли в долгосрочной перспективе.



