Дата рождения: 4 января 1970 г.

Вес: 65 кг

Рост: 174 см

Дебют: «Блэкджек» (블랙잭/Black jack, 1997)





Южнокорейский актёр Ю Хэ Чжин родился 4 января 1970 года. Школьные годы он провёл в городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто. После учебы в колледже Чхунчхон актёр поступил в Сеульский университет искусств на кафедру театрального мастерства. Ю Хэ Чжин дебютировал в 1997 году в фильме «Блэкджек» (블랙잭/Black jack, 1997), где исполнил одну из второстепенных ролей. Далее последовали ещё несколько ролей второго плана в более чем в десяти фильмах. Актёр получил главную роль в 2007 году в фильме «Сельский староста и глава уезда» (이장과군수/Small Town Rivals, 2007). Его актерское мастерство можно также оценить по таким известным фильмам как «Шулер: десница Божья» (타짜:신의손/Tazza: The High Rollers, 2014), «Ветеран» (베테랑/Veteran, 2015), «Ключ удачи» (럭키/LUCK-KEY, 2016), «Таксист» (택시운전사/A Taxi Driver, 2017). В общей сложности актёр принял участие в съёмках более 50 фильмов. Артист имеет ряд наград, полученных на кинофестивалях РК. На 7 августа этого года запланирован выход фильма с участием Ю Хэ Чжина под названием «Битва при Фэнудун» (봉오동전투/The Battle: Roar to Victory, 2019)режиссёра Вон Син Ёна, повествующий о победе корейских борцов за независимость РК над японскими милитаристами в сражении в китайской провинции Гирин.