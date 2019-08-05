Выход (엑시트/Exit, 2019)





Режиссер: Ли Сан Гын

Жанр: комедия

В ролях: Чо Чжон Сок, Им Юн А

Премьера: 31 июля 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Ён Нам в студенческие годы был одним из лидеров студенческого кружка скалолазания и пользовался большой популярностью среди своих товарищей. Покинув университетские стены, он не может устроиться на работу. Однажды, во время семидесятилетнего юбилея своей матери в банкетном зале, он встречает знакомую по институту Ый Чжу. Вскоре празднество прерывает едкий запах. Причиной тому стал непонятный дым, нахлынувший весь город. В непростой ситуации Ён Нам и Ый Чжу должны проявить недюжинную ловкость, чтобы найти выход и спастись.