Видеоклип к песне Serendipity получил рекордную популярность среди пользователей YouTube

© YONHAP News

Видеоклип южнокорейского певца Чи Мина из Пантхан Сонёндан под названием Serendipity приобрёл большую популярность среди пользователей портала YouTube. Спустя 48 часов после его публикации поклонники творчества артиста загрузили более 500 видео с реакцией на просмотр данного видеоклипа. Это свидетельствует о большом интересе к творчеству певца по всему миру. Отметим, видеоклип к песне Serendipity набрал более 110 млн просмотров.

Песня Serendipity вышла ещё в сентябре 2017 года в альбоме LOVE YOURSELF 承 ‘Her’, а её полная версия (Full length Edition) - в августе прошлого года в составе альбома LOVE YOURSELF 結 ‘Answer'. Чи Мин впервые исполнил её во время мирового тура Пантхан Сонёндан. Идеальное исполнение в сочетании с вокальными и танцевальными способностями, а также с внешними данными певца покорили сердца его поклонников по всему миру.

Добавим, Чи Мин стал единственным южнокорейским певцом, чьи песни доступны на стриминговом сервисе Spotify с огромной базой в 50 миллионов музыкальных композиций.