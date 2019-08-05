Участницы Girls Generation отпраздновали день рождения Тиффани

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2019-08-05
Участницы группы Girls Generation порадовали своих поклонников очередной новостью.
Одна из участниц группы Тиффани в ночь на 2 августа поделилась несколькими фотографиями в Instagram, на которых участницы группы Girls Generation в полном составе поздравляют именинницу с днём рождения. Судя по комментариям к фотографии, поклонники творчества группы с радостью отреагировали на этот пост.
Напомним, в 2017 году окончился контракт группы с продюсерской компанией SM Entertainment. Некоторые участницы Girls Generation заключили контракт с другими компаниями, часть группы - решила продлить существующий контракт.
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05