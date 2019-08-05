Компания Breathings – разработчик приборов контроля за работой внутренних органов

© breathings

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Breathings (브레싱스), которая разработала систему интернета вещей, предназначенную для осуществления контроля за здоровьем. Познакомит нас с ней президент компании г-н Ли Ин Пхё.





Наша компания является ветвью Samsung Electronics. Это стартап-компания в сфере технологий здравоохранения, которая работает около восьми месяцев. В прошлом году, сразу после основания, мы были выбраны министерством малого, среднего и венчурного бизнеса для участия в проекте поддержки молодых компаний. Наша идея получила награду конкурса Корейского института по оценке эффективности медицинского страхования и Национальной корпорации медицинского страхования. Идея была подана одной больницей и исследователями. Она касается органов дыхания. В то время моя мама страдала заболеванием дыхательных органов. Я заинтересовался проектом и принял в нём участие в качестве инженера. Потом мы открыли своё дело, будучи уверенными в успехе готового продукта.





В Samsung Electronics г-н Ли Ин Пхё занимался разработкой камеры для смартфонов. Он принял участие в программе по развитию стартапов. Его мама страдала заболеванием дыхательных органов, поэтому для работы он выбрал эту тему. После различных опытов он разработал систему, которая передаёт врачам информацию о частоте, объёме и других характеристиках дыхания пациента. Система представляет собой специальный аппарат, который работает в связке с приложением для смартфона. Сегодня в больницах есть аппараты по мониторингу состояния лёгких. Но они слишком большие по габаритам и дорогостоящие. Следовательно, их применение в домашних условиях некомфортно. Продукт компании Breathings помещается в руке. Кроме того, он не дорог и обладает абсолютно той же точностью, что и аппараты, применяемые в больницах.





Лёгкие, наряду с печенью, называют молчаливым органом. В случае поражения лёгких часто нет никаких симптомов до тех пор, пока не разрушится половина всего органа. А когда человек обращается в больницу - время уже упущено. В настоящий момент велика вероятность заболевания органов дыхания из-за резкого ухудшения экологической обстановки. Учёные отмечают важность раннего обнаружения отклонений в работе этих органов. Но в настоящий момент нет таких девайсов, которые могли бы сигнализировать о необходимости посещения больницы. Поэтому мы представили систему, которая на основе анализа дыхания может давать рекомендации.





© SAMSUNG

Микропыль - признанный во всём мире враг лёгких. В ВОЗ микропыль отнесли к первой категории веществ, вызывающих рак. Это связано с тем, что она снижает функциональность лёгких, вызывая различные заболевания, приводящие к значительному ослаблению организма. Поэтому очень важно выявлять отклонения в работе лёгких на ранних стадиях развития какой-либо болезни. В этой связи звучат призывы о включении проверки функций лёгких в обязательный перечень профилактических обследований в рамках медицинского страхования. В нынешней ситуации Breathings может сыграть важную роль. Компания провела клинические исследования вместе с одной из крупных больниц. Результаты описаны в февральском выпуске международного журнала International Scientific Journal. На Международной выставке потребительской электроники компания получила хорошие отзывы и предложения о сотрудничестве. Сегодня Breathings готовится к получению лицензии на выпуск медицинского аппарата.





Мы примем участие в международной выставке потребительской электроники и бытовой техники в Берлине, чтобы познакомить людей со всего мира с нашей разработкой. Наш продукт - первый в своём роде. Наша компания намерена прилагать усилия для того, чтобы позволить гражданам страны дышать свободно. Также мы готовим различные проекты, которые помогут людям во всём мире.





Компания Breathings развивает совсем новую сферу в области здравоохранения. В её названии два слова breath – дышать и things – от интернета вещей. Именно эта тенденция была выбрана для дальнейшего развития с целью обеспечения здоровья людей всего мира.