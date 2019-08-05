Внешнеторговые условия для Республики Корея ухудшаются

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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости изменения статуса развивающихся стран в рамках ВТО. После этого Вашингтон ввёл антидемпинговые пошлины на стальные трубы южнокорейского производства. Мы обсудим эти и другие проблемы с профессором Ким Гван Соком из аспирантуры международных исследований университета Ханян.





США ввели пошлины, руководствуясь интересами стабильности внутреннего рынка. Речь идёт о сравнении внутренних цен на определённые продукты и стоимости их импортируемых аналогов. Если южнокорейский продукт продаётся в собственной стране по более низкой цене, чем в США, то соразмерно этой разнице вводятся антидемпинговые пошлины. Таким образом, создаются условия, при которых Республика Корея не может продолжать экспорт такой продукции в США.





В июне министерство торговли США решило наложить антидемпинговые пошлины в размере 39% на южнокорейские стальные трубы. Это ниже, чем в феврале этого года, когда планировалось ввести пошлины в 59%, но почти вдвое выше, чем средний размер пошлин. В прошлом году Республика Корея экспортировала в США трубы на сумму 350 млн долларов. Среди экспортёров много средних компаний, для которых повышение пошлины станет большой проблемой. В прошлом году США ввели пошлины на нарезные трубы нефтяного сортамента до 29,8%. В этой связи южнокорейская сторона намерена ввести ответные пошлины. ВТО признали прошлогодние меры США нарушением торгового соглашения. Но в течение года после этого американские власти не пересмотрели своей политики. Между тем, проблемы для южнокорейской экспортной отрасли не ограничиваются только этим.





В настоящий момент Республика Корея по стандартам ВТО имеет статус развивающейся страны в области сельского хозяйства. Это даёт право вводить пошлины на импортную сельскохозяйственную продукцию, превышающие 500%, чтобы обезопасить свою отрасль. Но недавно президент США Дональд Трамп указал, что такие страны как Республика Корея или Китай не могут пользоваться льготами статуса развивающихся стран. Отмечается, что Республика Корея является членом ОЭСР, входит в десятку крупнейших экономик мира и в «Большую двадцатку», достигла ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов. Другими словами, это требование снять тарифные барьеры с сельскохозяйственного рынка.





26 июля президент США Дональд Трамп дал указание принять всевозможные меры, чтобы закрыть возможность пользоваться льготами статуса развивающихся государств в ВТО странам, достигшим значительного экономического роста. В качестве примеров несоответствия этому статусу были представлены Китай, Республика Корея, Мексика, Турция и другие страны. Он заявил, что, если ВТО не примет конкретных мер в течение 90 дней, то США в одностороннем порядке прекратят учитывать льготный статус этих стран. Шансы на удовлетворение данных требований велики. Во-первых, если такие страны как Республика Корея лишатся возможности вводить высокие пошлины и поддерживать субсидирование отдельных отраслей, то это откроет новые пути для экспорта другим развивающимся странам. Если же консенсус не будет достигнут, то США могут просто выйти из ВТО, как это уже неоднократно происходило.





В апреле в ВТО представили доклад о возможных последствиях затягивания внешнеторговой войны в мире. Был сделан прогноз о негативных последствиях этого процесса, если он продлится до 2022 года. Самый серьёзный удар, как ожидается, получит именно Республика Корея. В первой половине этого года южнокорейский экспорт сократился на 8,5%. Учитывая эффект от торговой войны США и Китая, а также торговый конфликт Сеула и Токио, рост южнокорейского экспорта может составить минус 20%.





Доклад ВТО указывает на возможные серьёзные последствия для Республики Корея при сохранении нынешних условий на внешнем рынке. Ухудшаются также прогнозы южнокорейских компаний. На этом фоне деловые круги должны сменить стратегию работы.





Настало время для активной диверсификации каналов сбыта продукции южнокорейских компаний. Наша страна слишком зависит от рынков Китая и США. То же самое касается и поставок различных стратегических материалов из Японии. Нужно укреплять собственную производственно-сырьевую базу и развивать сотрудничество с другими странами. Нынешний кризис следует использовать в качестве возможности для нового роста.





Над южнокорейской экономикой нависла угроза в виде внешних факторов. Ситуацию усугубляет распространение в мире протекционизма в торговле. В этой ситуации Республика Корея должна изменить свою стратегию в пользу диверсификации каналов импорта и экспорта, а также укрепления производственной базы.