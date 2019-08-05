США внесли Китай в список стран-валютных манипуляторов

США уличили Китай в манипуляциях на валютном рынке. Ожидается, что усугубление торгового конфликта между двумя странами приведёт к кризису в мировой экономике. Особенно сильно это скажется на южнокорейской экономике, которая и без того столкнулась с целым рядом внешних негативных факторов. Включение Китая в американский список стран - валютных манипуляторов произошло после того, как Пекин объявил о приостановке импорта американских сельскохозяйственных продуктов. Ранее США заявили о том, что с 1 сентября на китайские товары будут введены 10-процентные пошлины на общую сумму 300 млрд долларов. Отнесение Китая к категории валютных манипуляторов является одним из звеньев двустороннего противостояния.





Поводом к мерам США стало утверждение о том, что Китай искусственно занижает ценность национальной валюты, тем самым подкрепляя экспортную отрасль. Курс юаня достиг максимального за последние 11 лет уровня в 7 юаней за доллар США. Это породило мнение, что Китай идёт на такие шаги в ответ на тарифное давление со стороны США. Страна, попавшая в вышеуказанный список, должна принять меры по исправлению ситуации с занижением валютного курса и чрезмерно высоким профицитом торгового баланса. В противном случае последуют санкции в виде жёсткого контроля со стороны МВФ, ограничений в участии в программах закупок правительства США и в сотрудничестве с американскими инвесторами.





Такой сценарий вызывает опасения по двум пунктам. Первое - это отрицательное влияние на глобальную экономику, второе - возможное расширение списка валютных манипуляторов. Сегодня абсолютно ясно, что торговый конфликт США и Китая оказывает сильнейшее негативное влияние на глобальную экономику. При сохранении нынешней динамики усугубления этого противостояния ожидается, что уже в третьем квартале мировая экономика впадёт в состояние застоя. Нетарифные барьеры США, применяемые против Китая, по сути, напрямую воздействуют на южнокорейскую экономику. Это связано с тем, что РК экспортирует в Китай промежуточные товары, производственные материалы, из которых китайская промышленность создаёт готовый продукт, затем экспортируя его в США. В последнее время РК находится в сложном положении. Это выражается в сокращении экспорта полупроводников, замедлении роста экономики и в противостоянии с Японией. Если ко всему США внесут и РК в список валютных манипуляторов, то отечественная экономика окажется в ещё более сложной ситуации.



