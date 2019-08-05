Big Hit Entertainment приобретает Source Music.

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Big Hit Entertainment заключил контракт на приобретение Source Music. У компаний общий подход к подготовке будущих артистов, что стало поводом для объединения. Между тем, в сентябре ожидается третья «Война цветов». В отличие от предыдущих двух, которые проходили традиционными картами Хватху, третья война во главе с «Одноглазым Джеком» пройдёт за покерным столом. Приведет ли новый формат фильма к джек-поту? Если речь зашла про джек пот, то стоит отметить актёра, а также успешного бизнесмена Сон Сок Ку, который в жизни смог поймать двух зайцев – карьеру и творчество. Обо всём этом подробнее мы расскажем в первом августовском выпуске «Новости шоу-бизнеса».