Рассказ «Весть о смерти» писательницы Ким И Соль

ⓒ Getty Images Bank

Зазвонил телефон. Часы показывали три ночи.

- Твоя мать умерла, - сдержанно проговорила мама.

Последние два года мать была тяжёлым бременем для всей семьи. От последствий диабета её тело медленно сгнивало. Она потеряла зрение, затем ногу, но всё равно продолжала жить. Грустно мне не было.









Рассказ «Весть о смерти» был опубликован в 2011 году в журнале «Творчество и критика». Начинается он с того, что главная героиня Ын Хи получает по телефону весть о смерти.









Уставившись в монитор, я пила горячий кофе. Его привычный вкус казался другим. Мама умерла. Все когда-нибудь умирают. Не стоит грустить. Ведь эта женщина ушла от мужа и бросила маленькими меня и брата. Меня мутило внутри, ком подступал к горлу. На душе было скверно.









#Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Ын Хи 35 лет, она зарабатывает на жизнь написанием диссертаций за других людей. Это неправильно, об этом нельзя рассказать другим. Такой человек обречён на одиночество. Жизнь её мачехи похожа. Она не может появляться перед родственниками мужа, не может привести в дом своего ребёнка, но при этом должна воспитывать чужих детей. Это напоминает жизнь Ын Хи.









Писательница Ким И Соль родилась в 1975 году в уезде Есан провинции Чхунчхон-Намдо. Дебютировала в 2006 году с рассказом «Тринадцать лет» в газете «Соуль синмун».