Правительство РК обсудило неотложные проблемы в экономике

7 августа в Сеуле состоялось заседание правительства по вопросам макроэкономики и финансов. В повестку вошли вопросы исключения РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии, включение Китая в американский список валютных манипуляторов и другие актуальные темы. Обычно такие совещания проводятся под председательством заместителя министра планирования и финансов. Однако на этот раз в нём приняли участие вице-премьер, управляющий Банком Кореи, председатели финансового комитета и комитета финансового контроля. Участники заседания подчеркнули стремление сделать всё возможное для восстановления экспортной отрасли и инвестиционной активности.

Финансовый рынок чувствительно отреагировал на включение Китая минфином США в список стран-валютных манипуляторов. В частности, биржевые котировки упали до минимальной отметки за 3-4 года. Валютный курс впервые за три года превысил 1.200 вон за доллар. Среди представленных мер по стабилизации ситуации на рынке ценных бумаг наибольшее внимание привлекают регулирование правил коротких продаж акций, которые называют также «продажей без покрытия». Речь идёт о спекулятивном виде продаж ценных бумаг, взятых взаймы у брокера, а затем их выкуп при снижении стоимости. Власти намерены ужесточить порядок таких сделок, поскольку они могут усилить неустойчивость на рынке. Так, в октябре 2008 года в связи с глобальным финансовым кризисом такие операции были запрещены в США, Японии и Австралии.

Ситуация на валютном рынке вызывает опасения, а неосторожное вмешательство правительства может быть расценено как валютные манипуляции. Однако вице-премьер по экономическим вопросам Хон Нам Ги заявил об отсутствии поводов для таких опасений. Свою позицию он объяснил тремя причинами. Во-первых, международная практика допускает незначительные стабилизационные меры в случае чрезмерного роста или падения курса. Во-вторых, РК поддерживает прозрачность участия в работе валютного рынка. Власти ещё с марта начали публиковать соответствующие данные. В-третьих, в этом процессе РК поддерживает тесное сотрудничество с США. Таким образом, вероятность отнесения РК к категории валютных манипуляторов крайне мала. Что касается японских ограничительных мер, то правительство обещает поддержать частные компании для минимизации краткосрочного ущерба. Кроме того, готовятся меры по укреплению самообеспечения страны сырьём, запчастями и оборудованием.