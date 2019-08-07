



Ким Ун Ран – корейский аристократ и учёный, который стал музыкантом по воле судьбы. Вскоре после успешной сдачи предварительного государственного экзамена он потерял зрение и больше не мог претендовать на государственную службу. Статус не позволял ему заниматься гаданием или чтением сутр, как это делали другие слепые, поэтому Ким Ун Ран нашёл себя в музыке.





Выпуск 426. Мастер игры на цитре ачжэн Ким Ун Ран

* Композиция «Бесполезная мелодия» – Ким Иль Гу (цитра ачжэн)

* Мелодия «Чхиль ачжэн санчжо» - Юн Юн Сок (цитра ачжэн)

* Мелодия «Игры лунного света» - Ансамбль «Синави»