Глава 12. Королева Чин Док (2)

Во время правления королевы Чин Док в правительстве работали много талантливых людей. Среди них были шесть высших сановников. Это Аль Чхон, Им Чжон, Суль Чжон, Хо Рим, Ём Чжан и Ю Син. Они часто собрались на скале Учжиам священной горы Намсан в городе Кёнчжу. Когда случались важные дела для судьбы страны, шесть чиновников проводили совещание.

Во время очередного совещания внезапно вмешался большой тигр. Люди встали от удивления, но только Аль Чхон не двигался с места. Наоборот, он улыбнулся, и спокойно вел беседу. При этом, он держал тигра за хвост, и бросил его далеко. Королева высоко оценила его физическую силу, и его назначили главой сановников. Однако люди считали, что их истинный лидер – начальник Ким Ю Син. Для вашего сведения, Ю Син является военным начальником и идеологом. Он играл значительную роль в объединении корейских земель под властью Силла.

Что еще было во время правления королевы. Как пишут в «Самгук юса», в Силла имеются четыре священных места, которые находились на четырех сторонах света. Когда в стране возникает проблема, садовники собрались в одном из них и предприняли меры. Эти места были насыщены и пропитаны особенной энергетикой, поэтому предпринятые решения там всегда исполнялись.

Первое место располагается на Востоке - это гора Чхонсонсан. Второе находится на Юге – гора Учжисан. Третье место на Западе носит название Пхичжон, и последнее – Кымгансан. Стоит отметить, что гора Кымгансан, о которой говорится в «Самгук юса», не та гора Кымгансан, находящаяся на севере Корейского полуострова. Она находится в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнсан-Пукто. Ныне она называется «Сокымгансан».

Помимо этого, при её правлении впервые провели утреннее собрание 1 января по лунному календарю, также стали использовать название должности «сиран». Должность «сиран» получили заместители министра центрального министерства Чипсабу, военного министерства Пёнбу и Чханбу, которое заведовало государственными запасами.