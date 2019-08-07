Дональд Трамп: РК согласна увеличить расходы на свою безопасность 

Сеул согласился платить Вашингтону значительно больше денег, чем сейчас, чтобы защитить себя от северокорейской угрозы. Об этом президент США Дональд Трамп написал в среду в своём Twitter. Между тем, это заявление не соответствует действительности, поскольку переговоры по данному вопросу даже не начинались. По мнению экспертов, озвучивание такой позиции связано с привычкой Трампа делать громкие заявления, в которых он выражает своё личное мнение. Однако нельзя не признать, что американский воинский контингент играет важную роль в Индо-тихоокеанской стратегии США по сдерживанию Китая. Скорее всего, глава Белого дома стремится обозначить приоритеты на предстоящих переговорах. Кроме того, он пытается отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, чтобы повысить свои шансы на предстоящих выборах. Заявление Трампа может быть направлено также на поддержку позиции министра обороны Марка Эспера, который 9 августа проведёт переговоры в Сеуле.

Дональд Трамп пытается максимально упростить вопрос о разделении военных расходов. Он уверяет, что США несут убытки, оказывая поддержку РК. Трамп подчёркивает, что РК является богатой страной, а США ничего не получают, вкладывая огромные средства в её безопасность. Вместе с тем, глава Белого не озвучил конкретной цифры желаемых выплат со стороны Сеула. Учитывая стратегию Трампа, можно предположить, что Вашингтон может предъявить неприемлемо высокие требования. Некоторые источники указывают сумму в 5 млрд долларов в год, что в пять раз больше, чем в этом году. Вряд ли обсуждение может дойти до этой суммы, но завышенные требования вполне могут быть озвучены.

Обычно размер расходов на содержание американского военного контингента определяется на пятилетний период, и при этом учитывается инфляция. Однако Дональд Трамп изменил эту практику, сократив срок действия договорённостей до одного года. В этом году показатель был увеличен на 8%, что гораздо выше инфляции. С требованиями американской стороны об увеличении расходов, кроме РК, столкнулись Япония и страны НАТО. Эту тему Трамп активно использует в подготовке к выборам. Ожидается, что давление будет нарастать и впредь. В МИД РК напомнили, что в ходе недавнего визита в РК советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона была достигнута договорённость работать по этому вопросу с позиции справедливости. Однако ясно и то, что переговоры будут непростыми.