Предстоящие переговоры министров обороны РК и США

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В последнее время Пхеньян предпринял ряд серьёзных военных провокаций в порядке демонстрации силы в знак протеста против южнокорейско-американских военных учений. Между тем, Вашингтон призвал десятки стран присоединиться к военной группировке во главе с США в Ормузском проливе у берегов Ирана. Американцы также обратились к своим союзникам в Азии за разрешением развернуть ракеты средней дальности после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Сеул и Вашингтон должны договориться распределении расходов на содержание американской группировки войск в Республике Корея. Ситуацию комментирует господин Чо Сон Рёль, научный сотрудник Института стратегии национальной безопасности.