Жизнь в Пхеньяне

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Северокорейскую столицу иногда называют «Республикой Пхеньян». Это означает, что столица живёт своей особой жизнью, где жители пользуются распределительной системой благ и дополнительными привилегиями. Чем объясняется особое положение Пхеньяна в КНДР? Какова жизнь в северокорейской столице? Ответы на эти и другие вопросы нам поможет найти профессор Хён Ин Э с отделения северокорейских исследований Женского университета Ихва. Она – бывшая гражданка КНДР, окончила Университет имени Ким Ир Сена и преподавала в Чхончжинском медицинском институте.