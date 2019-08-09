Мун Чжэ Ин провёл перестановки в правительстве

9 августа президент РК Мун Чжэ Ин произвёл частичные перестановки в руководящих структурах страны, заменив восемь руководителей правительственных ведомств на уровне министров, а также назначил нового посла в США. Таким образом, завершено формирование второго состава правительства Мун Чжэ Ина. Особое место в этом процессе занимает назначение нового министра юстиции, пост которого занял бывший главный секретарь президента по гражданским делам Чо Гук. Это расценивается как проявление стремления власти к завершению реформы системы правосудия. В некоторых кругах считают, что тем самым глава государства намерен обеспечить полный контроль над структурой прокуратуры. По этому поводу представитель администрации президента Ко Мин Чжон подчеркнул необходимость формирования сил для реформирования органов власти.





Ожидается, что Чо Гук завершит реализацию ряда задач, в числе которых реформирование прокуратуры и разделение следственных полномочий прокуратуры и полиции. В настоящий момент законопроект по последнему вопросу находится на рассмотрении Национального собрания. Его суть сводится к передаче полиции окончательного слова в следственных мероприятиях. При этом полномочия прокуратуры существенно ограничиваются. Кроме того, важная роль возлагается на следственный орган по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Приоритетной задачей нового министра юстиции Чо Гука является обеспечение проведения вышеуказанного проекта через парламент. Предполагается, что в этом вопросе важный момент заключается в разрешении ситуации с протестом внутри прокуратуры. Интерес привлекает и то, что были заменены министры, которые планируют принять участие в предстоящих в следующем году парламентских выборах. Таким образом, выстраивается стратегия подготовки к выборной гонке. Их заменили экспертами и опытными госработниками, создав атмосферу «работающего правительства».





Нынешние перестановки в правительстве можно обозначить тремя ключевыми моментами – это парламентские выборы, Чо Гук, поддержание темпов продвижения государственной политики. То есть, замены в правительстве нацелены на обеспечение победы на выборах и продолжение реализации ранее поставленных задач. Министр юстиции Чо Гук является главным связующим звеном. Поскольку реформирование прокуратуры и установления определённого контроля в этой области является базой для других задач. Есть даже предположение, что Чо Гук вступил в гонку за пост следующего президента страны. В последнее время он стал более активно проявлять себя в политическом и общественном поле, выражая в соцсетях мнение по актуальным вопросам, в том числе ограничительные меры Японии. Между тем, Чо Гук сталкивается и с критикой. Так, в прошлом он яро выступал против сохранения штатного профессорского статуса за профессорами, которые уходили в политику. При этом сам он сохранил за собой такой статус при Сеульском государственном университете, будучи советником по общественным вопросам в администрации президента. Оппозиция выступила с протестом против его назначения на пост министра юстиции, заявив, что этот шаг, по сути, является объявлением войны. Поэтому в ходе слушаний по вновь назначенным чиновникам ожидаются большие споры.



