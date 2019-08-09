В мире растут протесты против закрытия статуи «Девочка мира» с Aichi Triennale

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Статуя «Девочка мира» изъята из экспозиции международной выставки современного искусства Aichi Triennale, проходящей в японской префектуре Аичи. Скульптура-символ двухсот тысяч женщин из стран Азии, которые в годы Второй мировой войны были превращены в сексуальных рабынь для солдат японской императорской армии, была убрана из экспозиции по распоряжению японских властей. До этого момента на организаторов выставки оказывалось серьёзное давление не только со стороны правительства, но и со стороны консервативно настроенных японских граждан. Помимо статуи «Девочка мира», была закрыта и вся специальная выставка под названием «Без свободы самовыражения и после».

Изъятие скульптуры с выставки вызвало большой общественный резонанс не только среди южнокорейских, но и среди японских деятелей культуры. Южнокорейские участники выставки начали в знак протеста убирать из экспозиции свои работы. Более того, 72 участника опубликовали совместное заявление, в котором выразили протест насильственному вмешательству политиков, давлению и угрозам. В социальных сетях зарубежные деятели искусства и активистки движения за права женщин в знак протеста развернули акцию, в рамках которой они фотографируются в позе статуи «Девочка мира», то есть сидя на стуле и с руками на коленях, а рядом с ними пустой стул. Протест против давления со стороны правительства и консервативно настроенных граждан выразили и некоторые японские СМИ.

Одним словом, месть Токио в ответ на решение южнокорейского суда об аресте имущества японских компаний теперь распространилась и на область культуры. Свобода самовыражения – основа демократии, поэтому такие действия идут вразрез с современными жизненными принципами.