Правительство РК обсудило состояние экономики

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7 августа в Сеуле состоялось заседание правительства по вопросам макроэкономики и финансов. В повестку вошли вопросы исключения Республики Корея из списка приоритетных торговых партнёров Японии, включение Китая в американский список валютных манипуляторов и другие актуальные темы. Обычно такие совещания проводятся под председательством заместителя министра планирования и финансов. Однако на этот раз в нём приняли участие вице-премьер Хон Нам Ги, управляющий Банком Кореи Ли Чжу Ёль, председатели финансового комитета Чхве Чжон Гу и комитета финансового контроля Юн Сок Хён, а также главы других финансовых органов.

Предыдущее подобное проходило в сентябре 2017 года после проведённого Пхеньяном ядерного испытания. По словам вице-премьера Хон Нам Ги, в целях стабилизации ситуации правительство намерено ужесточить правила публичных торгов, смягчить правила покупки собственных акций и разработать методы по стабилизации фондового рынка. Вице-премьер также пообещал принять решительные меры в случае дестабилизации валютного рынка. По его словам, несмотря на неблагоприятные внешние факторы, правительство приложит все усилия для активизации экономики, чтобы во втором полугодии восстановить нормальную ситуацию на инвестиционном и экспортном рынках.

Что касается внешних факторов, то положение усугубляется тем, что США обвиняют Китай в манипуляциях на валютном рынке. Обвинение было предъявлено после приостановки Пекином импорта американских сельскохозяйственных продуктов. Ещё раньше Вашингтон заявлял о намерении, начиная с первого сентября, обложить 10-процентными пошлинами китайские товары на общую сумму 300 млрд долларов. В результате курс китайской валюты достиг максимального за последние 11 лет уровня - 7 юаней за доллар США.

Страна, попавшая в вышеуказанный список, должна принять меры по исправлению ситуации с валютным курсом и чрезмерно высоким профицитом торгового баланса. В противном случае последуют санкции в виде жёсткого контроля со стороны МВФ, ограничений в участии в программах закупок правительства США и в сотрудничестве с американскими инвесторами.

Эксперты высказывают опасения, что торговые споры между Китаем и США могут перерасти в валютные войны и привести к застою в мировой экономике. Конфликт оказывает влияние на южнокорейскую экономику, поскольку США и Китай являются главными торговыми партнёрами Республики Корея.