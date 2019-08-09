В трениях между РК и Японией наметился перерыв

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7 августа правительство Японии представило поправки к закону о приоритетных торговых партнёрах, согласно которым Республика Корея исключается из соответствующего списка. В представленном документе подробно описываются принципы исполнения обновлённого закона. Во-первых, Токио решил не дополнять список товаров, подлежащих получению специального разрешения. В нём по-прежнему значатся лишь три вида высокотехнологичных сырьевых материалов, необходимых для производства полупроводников. Во-вторых, сохранена система, при которой компании, которые прошли государственную сертификацию соответствия, на три года освобождаются от получения разрешений на экспорт. Другими словами, если южнокорейское предприятие совершает сделку с японской компанией, прошедшей такую сертификацию, то экспортная процедура аналогична той, что применяется при сделке со странами из приоритетного списка торговых партнёров.

8 августа, японское правительство впервые после введения ограничительных мер одобрило поставку в Республику Корея партии фоторезистов – одного из трёх видов высокотехнологичных сырьевых материалов. Также стало известно, что Токио одобрил экспорт травильных газов на завод по производству полупроводников компании Samsung Electronics в Китае.

В свою очередь, Сеул приостановил обсуждение проекта поправок в закон, согласно которому Япония должна быть исключена из южнокорейского списка приоритетных торговых партнёров. Данное решение было принято после того, как японская сторона одобрила поставки высокотехнологичных сырьевых материалов, подпадающих под ограничения.