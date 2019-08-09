Причины и цели критики КНДР в отношении РК

В МИД КНДР заявили, что совместные военные учения РК и США делают затруднительным межкорейский диалог и потребовали от РК «правдоподобных объяснений». Претензии КНДР в адрес РК в связи с началом южнокорейско-американских учений представляют собой типичную для Севера тактику, которая заключается в стремлении обосновать лишь собственные цели в обход логики и устоявшейся практики. Такая линия поведения вполне характерна для диктатуры, изолированной от международного сообщества. Её цель – обеспечить безопасность режима посредством прямого контакта с США, сбросив со счетов РК. В данном вопросе КНДР придерживается линии, озвученной директором американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гыном, чьё заявление приводит ЦТАК. Резко критикуя РК в связи с начавшимися 5 августа совместными командно-штабными учениями, он не делает подобных выпадов в адрес США, которые точно так же являются участниками совместных учений. Более того, северокорейская сторона открыто выразила готовность продолжить активный диалог с США. КНДР и ранее демонстрировала подобную непоследовательность в высказывании своей позиции, поэтому США, РК и международное сообщество в целом перестали реагировать на каждое подобное заявление.

КНДР демонстрирует двоякую тактику: с одной стороны, это запуски ракет и резкие выпады в адрес РК, а с другой – дружественные послания Дональду Трампу. Сам президент США 10 августа озвучил содержание послания, полученного им от Ким Чон Ына, в котором северокорейский лидер выразил желание возобновить переговоры, как только будут завершены южнокорейско-американские учения. Дональд Трамп дал понять, что не видит проблемы в провокационных ракетных запусках КНДР, в то время как совместные с РК учения президент США назвал «нелепыми и дорогостоящими («ridiculous and expensive»). Это было расценено как продолжение давления на РК в отношении разделения военных расходов, а некоторые критики также увидели в этом угрозу альянсу РК-США. В подобном поведении Трампа усматривается стремление обеспечить себе успех на предстоящих выборах за счёт видимых внешнеполитических успехов.

Заручившись подобного рода «заступничеством» со стороны американского президента, КНДР приступила к смелым нападкам на РК. После июньского саммита в Пханмунчжоме Северная Корея провела пять провокационных ракетных испытаний, однако официальный Вашингтон не увидел в этом проблемы, поскольку речь шла о ракетах малой дальности и такие испытания не несут угрозы безопасности США. Таким образом, КНДР получила возможность под предлогом рядовых испытаний, направленных на укрепление самообороны, оказывать давление на РК. Исходя из всей этой ситуации можно сделать предположение о том, что северокорейская сторона по сути преследует своей целью признание ядерного статуса КНДР и в связи с этим стремится занять равную позицию с США. Это можно расценить как расчёт на получение наибольшей выгоды, переступив подобным образом через своих соседей на Юге. В итоге КНДР, вероятно, будет продолжать вести свою двойную тактику, и в результате этого межкорейские отношения в ближайшее время будут зависеть от развития американо-северокорейского диалога.



