Продюсер (4) 그만하자

Фраза недели

그만하자

[Кы-ман-ха-чжа]

Давай не будем





Грамматика

그만 – наречие, которое переводится как «достаточно, довольно». Согласно переводу можно догадаться, что оно применяется, когда нужно остановить какой-либо процесс. Далее идет глагол 하다 «делать, совершать что-либо» с окончанием -자. 하자 – это форма глагола, которая указывает на то, что говорящий просит собеседника совместно выполнить какое-либо действие. На русский переводится как «давай». Итак, все вместе 그만 하자 «давай не будем».





-벌써 퇴근 시간이네, 이제 그만하자.

-Уже пора уходить с работы, давай уже завершать.





-나 싸우기 싫어. 우리 그만하자.

-Я не хочу ругаться. Давай не будем.





-내가 말해봤자지, 그만하자.

-Да что тут говорить, давай не будем.



