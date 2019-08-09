Продюсер (4) 그만하자

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Фраза недели
그만하자
[Кы-ман-ха-чжа]
Давай не будем
Грамматика
그만 – наречие, которое переводится как «достаточно, довольно». Согласно переводу можно догадаться, что оно применяется, когда нужно остановить какой-либо процесс. Далее идет глагол 하다 «делать, совершать что-либо» с окончанием -자. 하자 – это форма глагола, которая указывает на то, что говорящий просит собеседника совместно выполнить какое-либо действие. На русский переводится как «давай». Итак, все вместе 그만 하자 «давай не будем».
-벌써 퇴근 시간이네, 이제 그만하자.
-Уже пора уходить с работы, давай уже завершать.
-나 싸우기 싫어. 우리 그만하자.
-Я не хочу ругаться. Давай не будем.
-내가 말해봤자지, 그만하자.
-Да что тут говорить, давай не будем.
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2019-08-09
2019-08-09
2019-08-08