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Продюсер (4) 그만하자

#Говорим как герои сериалов l 2019-08-04

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

그만하자

[Кы-ман-ха-чжа] 

Давай не будем


Грамматика

그만 – наречие, которое переводится как «достаточно, довольно». Согласно переводу можно догадаться, что оно применяется, когда нужно остановить какой-либо процесс. Далее идет глагол 하다 «делать, совершать что-либо» с окончанием -자. 하자 – это форма глагола, которая указывает на то, что говорящий просит собеседника совместно выполнить какое-либо действие. На русский переводится как «давай». Итак, все вместе 그만 하자 «давай не будем». 


-벌써 퇴근 시간이네이제 그만하자

-Уже пора уходить с работы, давай уже завершать. 


- 싸우기 싫어우리 그만하자

-Я не хочу ругаться. Давай не будем.


-내가 말해봤자지그만하자

-Да что тут говорить, давай не будем. 


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