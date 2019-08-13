Компания VOVO Corporation – лидер рынка электронных унитазов-биде

© VOVO CORPORATION

Сегодня мы познакомимся с компанией VOVO Corporation, которая работает на рынке электронных унитазов-биде. Познакомит нас с ней заместитель главы отдела продаж г-н Ким Чжи Сон.





Наша компания VOVO Corporation первой в стране начала производство унитазов со встроенным биде. Мы изучили опыт таких японских компаний как Panasonic, INAX и TOTO, создав на его основе свои технологии и разработав продукт, наиболее подходящий для внутреннего рынка. Нам удалось наладить собственное производство деталей внутри страны и снизить цену, создав тем самым условия для популяризации этого продукта. Мы открыли доступ к своим патентам, чтобы дать другим компаниям возможность создавать новые виды унитазов-биде.





Культура биде появилась в 15-м веке в Европе. Тогда это приспособление широко применялось в сфере медицинских услуг. В 90-е годы современные аналоги стали появляться в Корее. На тот момент на рынке присутствовали накладки-биде, которые устанавливались на унитаз. Но после создания в 2001 году компании VOVO Corporation ситуация стала меняться. Она создала первый в стране унитаз со встроенным биде.





© VOVO CORPORATION

Прежние биде производились отдельно от унитазов. Поэтому не было единства дизайнерской формы. Имелись сложности с очисткой аппарата, с контролем за микробами в сливных бачках. Кроме того, управление производилось отдельно через встроенный пульт, а вода в унитазе смывалась путём нажатия ручки слива. Наша продукция представляет собой единую конструкцию, которая имеет гармоничный дизайн и напрямую подсоединена к водопроводу, что избавляет от необходимости сливного бака. Это обеспечивает более высокий уровень гигиены и санитарии. Система сама определяет, какой объём и напор воды необходим при сливе.





Единая конструкция обладает большими преимуществами перед прежними аналогами. Теперь отсутствует сливной бачок, а слив происходит за счёт хорошего напора напрямую из трубопровода. Исчезает проблема загрязнения и плохого запаха. Применяемый в системе фильтр можно не менять: достаточно промывать его раз в полгода. Умная система сама открывает и закрывает крышку унитаза при приближении человека и после его ухода. Слив воды также происходит в автоматическом режиме. При этом использование функции биде становится более удобным. На достижение таких результатов компания потратила немало сил и времени. Для этого был создан специальный исследовательский центр. Всё начиналось с изучения японских аппаратов. Был набран персонал из числа специалистов, работающих в сфере биде более 20-ти лет. Были протестированы 450 тысяч единиц унитазов-биде. В результате удалось накопить технологический потенциал, с которым не сравнится ни одна другая компания. Основатель компании г-н Чо Гым Хван работал в сфере сантехнического оборудования. Он хотел создать нечто новое для рынка. Выбор пал на унитаз-биде, который является более оптимальным по качеству, удобству и цене. VOVO Corporation отличилась не только техническими идеями, но и дизайном, получив в 2009 и 2017 годах награды на международном конкурсе промышленного дизайна iF Design Awards в Германии.





Пять лет назад наши продажи начали резко увеличиваться. Сегодня, когда обычные унитазы массово заменяются электронными современными аналогами со встроенным биде, мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне, поскольку являемся первыми на рынке единой конструкции унитаза-биде в Корее. У нас большой потенциал. Между тем, мы работаем над системой воздухоочистителей. Нам удалось впервые применить в таких аппаратах фильтр из кипарисового дерева. Уверен, что нам удастся заручиться любовью потребителей и в этой новой сфере. Для ознакомления иностранных покупателей с нашей продукцией мы принимаем участие в Международной выставке потребительской электроники и бытовой техники IFA Berlin 2019.





После выхода на рынок компания столкнулась с проблемой отсутствия интереса к её продукции. Но усердие в поиске каналов сбыта и демонстрация преимуществ новой продукции дали положительный результат. Сегодня на VOVO Corporation приходится 70% внутреннего рынка унитазов-биде. Среди её постоянных партнёров Hyundai Development Company, Hyundai Engineering & Construction, Daewoo Engineering & Construction, Daelim Industrial, Lotte Engineering & Construction, SK Construction и другие. Сегодня VOVO Corporation экспортирует свою продукцию в 30 стран, и сомневаться в дальнейшем успехе компании не приходится.