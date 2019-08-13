Валютная война США и Китая

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Торговый конфликт между США и Китаем продолжает нарастать. 5 августа минфин США отнёс Китай к категории стран-валютных манипуляторов, расширив формат двустороннего противостояния. Всё это оказывает отрицательное влияние на мировую экономику. Подробнее об этом мы поговорим с директором Института экономики США и Китая г-ном Чо Ён Чханом





Война США и Китая за гегемонию на мировом рынке началась с того, что в июле прошлого года США ввели первые ограничительные тарифные меры против Китая. Затем были санкции против китайского технологического гиганта Huawei, спровоцировавшие технологическую войну. И вот теперь фронт распространился на валютную сферу. В США считают, что китайский юань недооценён. Велика вероятность, что американская сторона потребует повышения валютного курса юаня на 20-40%, как это было в рамках Соглашения «Плаза» от 1985 года. Это может привести к сокращению китайского экспорта в США на 10%. В интересах предстоящих выборов Трамп хочет завершить торговую войну как можно быстрее. Но, китайские власти, протестуя против четвёртого по счёту введения дополнительных американских пошлин, объявили о приостановке ввоза сельскохозяйственной продукции из США. После этого курс китайской валюты впервые за 11 лет упал до семи юаней за доллар, что и вызвало предупредительные меры со стороны США.





2 августа США объявили о планах ввести новые пошлины на китайскую продукцию. 5 августа Китай сообщил о прекращении ввоза американской сельскохозяйственной продукции. За день до этого курс китайского юаня к доллару упал до минимального за 11 лет уровня. США впервые за 25 лет внесли Китай в список валютных манипуляторов. Всё это угрожает стабильности мировой экономики.





5 августа, когда началась валютная война двух крупнейших экономик мира, индекс Dow Jones сократился на 2,9%, что является самым большим спадом за этот год. В странах Азии наблюдаются значительные колебания рынков ценных бумаг и валютных рынков. Китай столкнулся с резким оттоком иностранного капитала. Местные власти ужесточают меры контроля за потоками капитала. Но если сокращение экспорта и ухудшение общей экономической ситуации продолжится, то курс китайской валюты понизится с 7,2 до 7,5 юаней за доллар. В худшем случае, если курс опустится до 7,9 юаня за доллар, то это приведёт к массовому оттоку капитала из стран Азии.





5 августа южнокорейские биржевые индексы KOSPI и KOSDAQ обвалились вслед за Нью-Йоркской биржей. Впервые за три года были введены ограничения на торговые операции – sidecar. Проблема в том, что валютная война США и Китая только начинается. Ослабление стоимости китайского юаня приводит к повышению ценовой конкурентоспособности китайских товаров, а также в некоторой степени компенсирует ущерб от тарифных барьеров США. Из серьёзных минусов этого нужно отметить вероятность массового оттока иностранного капитала. Китай, скорее всего, пойдёт на меры по защите своего валютного курса, но это приведёт к усилению давления со стороны США. Тогда валютная война распространится на весь мир. Сегодня в списке объектов наблюдения в сфере валютных манипуляций восемь стран - Республика Корея, Япония, Германия, Италия, Ирландия, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. То есть, они подозреваются в искусственном занижении стоимости своих национальных валют, чтобы укрепить ценовую конкурентоспособность экспортных товаров. Согласно торговому закону США от 1988 года, любое государство может быть включено в список валютных манипуляторов в случае соответствия одному из двух критериев: чрезмерно высокий профицит платёжного баланса и значительный профицит торгового баланса относительно США. В 2020 году в США состоятся президентские выборы. В этой связи Дональд Трамп в любой момент может использовать карту включения в вышеуказанный список, чтобы заручиться поддержкой избирателей на выборах. Между тем, нынешняя ситуация оказывает негативное влияние на Республику Корея, как ни на какую другую страну.





Как только США внесли Китай в список валютных манипуляторов, курс корейской национальной валюты упал до 1.215 вон за доллар. Конечно, для экспортных компаний это хорошие условия с точки зрения наращивания объёмов поставок товара за рубеж. Однако в условиях застоя мировой экономики такой эффект невелик. Если уход иностранных компаний из Китая продолжится, то это не может не вызвать сокращения южнокорейского экспорта в Китай промежуточных товаров, на которые приходится 80% всех поставок на китайский рынок. Ожидается, что южнокорейский экспорт в эту страну сократится на 19,9%, а экономический рост - на 0,3%. Сохранение ситуации на валютном рынке может привести к уходу иностранного капитала, росту импортных цен и ухудшению потребительской активности.





Газета Wall Street Journal указала, что первой страной, которая пострадает от валютной войны США и Китая, будет Республика Корея. Это связано с чрезмерной зависимостью от китайского рынка. Кроме того, южнокорейские компании имеют огромные кредиты в долларах. Каков выход из ситуации?





Наша страна, как лодка среди шторма, находится в опасной ситуации. Китай рассматривает торговый конфликт с США в качестве новой «холодной войны», которая охватывает все аспекты. Но у Республики Корея, которая является союзником США, нет особого выбора. Мы не можем рассчитывать на экономическое сотрудничество с Японией. Сейчас нужно как можно быстрее разработать меры, чтобы не допустить ущерба отечественной промышленности. В интересах государства нужна чёткая стратегическая цель. Следует помочь частному бизнесу в выборе дальнейших направлений работы и инвестиций. Для этого надо сблизиться с США ещё больше. В случае с Китаем нужно искать способ стратегического сотрудничества. Компании же должны подготовить план Б, готовясь к худшему сценарию.





Республика Корея находится в очень сложной ситуации, столкнувшись с экономическим давлением Японии и последствиями торговой войны США и Китая. Нужно осознать всю серьёзность проблемы и принять разумные и смелые меры по разрешению проблемы.