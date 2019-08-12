IU принимает активное участие в меценатской деятельности

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Певица и актриса Ли Чжи Ын, выступающая под сценическим псевдонимом IU, на протяжении нескольких лет принимает активное участие в общественной жизни и ежегодно совершает крупные денежные пожертвования. В этот раз артистка выделила 10 тысяч долларов на помощь малоимущим пенсионерам.

По сообщениям администрации муниципального округа Сочхо-гу города Сеул, полученные денежные средства были использованы для покупки 100 охлаждающих одеял. Чиновники отметили, что артистка просила не сообщать прессе о пожертвовании, однако в процессе закупки одеял общественность узнала о её благородном поступке. В настоящий момент IU активно помогает общественным организациям и фондам, включая родную женскую школу Моктон. Менеджеры не раскрывают подробности, известно лишь, что решения принимаются совместно с матерью артистки.

Ранее IU пожертвовала 100 тысяч долларов детям из малообеспеченных семей в провинции Канвондо, где случился крупнейший лесной пожар.