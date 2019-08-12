«Битва при Фэнудуне» вступил в гонку за пальму первенства





Фильм режиссёра Вон Син Ёна «Битва при Фэнудуне» (봉오동전투/The Battle: Roar to Victory, 2019) занял первое место по количеству просмотров в кинотеатрах страны за сутки. По данным Корейского комитета развития кинематографии, 7 августа, в первый день выхода фильма, его посмотрели 334 221 человек. Это намного больше по сравнению с результатами другой новинки южнокорейского кинематографа «Выход» (엑시트/Exit, 2019). Эта картина вышла немного ранее, 31 июля, и также получила высокую оценку со стороны южнокорейского зрителя.

«Битва при Фэнудуне» повествует о событиях 1920 года, когда корейские борцы за независимость одержали первую победу над японскими милитаристами. Такое знаменательное событие произошло в местечке под названием Фэнудун, располагающемся в китайской провинции Гирин. В съёмках фильма приняли известные актёры страны, такие как Ю Хэ Чжин, Рю Чжун Ёль и Чо У Чжин. Все они незамедлительно дали своё согласие после прочтения сценария. Подготовка началась за 4 месяца до начала съёмок. Время понадобилось для того, чтобы высеять поле площадью 33 кв. км и подготовить его для проведения съёмок фильма.