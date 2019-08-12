Аарон Квон помог спасти жизнь ребёнку

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Певец Аарон Квон 8 июля помог спасти жизнь восьмилетней девочки. Внештатная ситуация произошла на борту самолёта авиакомпании Asiana Airlines, совершавшего рейс из Нью-Йорка в международный аэропорт Инчхон.

Спустя полтора часа после взлёта маленькому ребёнку на борту стало плохо: у неё резко повысилась температура, сопровождавшаяся болями в брюшной полости. Состояние ребёнка начало ухудшаться. К счастью, на борту самолёта оказался доктор, однако он не говорил на корейском языке. В этом момент Аарон оказал помощь в переводе с корейского на английский язык.

Несмотря на плохое самочувствие из-за острого воспаления кишечника, певец принял активное участие в спасении жизни ребёнка. После осмотра девочки врач принял решение о незамедлительной госпитализации. В связи с этим самолёт совершил вынужденную посадку в аэропорту Анкориджа. Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает. В благодарность за спасение она нарисовала картину и подарила её сотрудникам авиакомпании Asiana Airlines.