Ким Сэ Чжон покоряет сцену

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5 августа на экраны телевизоров вышел сериал телеканала KBS2 «Спой мне свою песню» (너의 노래를 들려줘) с участием певицы Ким Сэ Чжон, известной по своим выступлениям в составе групп I.O.I и 'gugudan'.

Ким Сэ Чжон играет в сериале роль Хон И Ён, участницы симфонического оркестра. Однажды главная героиня теряет память в результате страшной аварии и забывает о том дне, когда случилось страшное преступление. Вскоре судьба сводит её с бездарным певцом по имени Чан Юн.

Стоит отметить, артистка имеет небольшой опыт участия в съёмках сериалов. Ранее, она играла роль Ла Ын Хо в сериале телеканала KBS2 «Школа 2017» (학교-2017), который был показан летом 2017 года. Тогда артистке пришлось играть роль школьницы, поэтому участие в сериале «Спой мне свою песню» стало первой серьёзной пробой артистки в сфере кинематографа. Ким Сэ Чжон уже получила признание в качестве певицы, теперь перед ней новая цель - покорить мир кино.