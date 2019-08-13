В Сеуле прошел 1.400-й митинг за права жертв сексуального рабства





14 августа перед посольством Японии в Сеуле состоялся очередной 1.400-й по счёту митинг по случаю Дня памяти жертв сексуального рабства в японской армии в период Второй мировой войны. Данное мероприятие проводится уже с восьмого января 1992 года. 14 августа 1991 года ныне покойная бабушка Ким Хак Сун впервые открыто заявила о том, что в молодости она была жертвой сексуального рабства в японской армии. Тем самым было начато движение с требованием к Японии признать факт данного преступления. Первый митинг прошёл под эгидой Корейского совета по делам жертв сексуального рабства в японской армии, который состоит из 36-ти гражданских организации РК по делам женщин. Митинг был приурочен к визиту в РК бывшего премьер-министра Японии Киити Миядзава, чтобы потребовать от правительства Японии искренних извинений, признания факта данного преступления, выплаты компенсаций и создания монумента в память жертвам. После этого мероприятие стали проводить по средам, а с седьмого по счёту митинга к участникам присоединились жертвы сексуального рабства.





Эти митинги вызвали интерес международного сообщества. Во многих странах мира прошли выступления в поддержку жертв этого преступления. В августе 1992 года образован союз жертв из стран Азии под названием Конференция солидарности Азии по проблеме сексуального рабства в японской армии. Она объявила 14 августа Днём памяти жертв сексуального рабства. Кроме того, данный союз сотрудничает с жертвами насилия в Конго, Уганде и Косово.





Подобные усилия гражданских организаций дали результаты. В 1993 году тогдашний генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёхэй Коно принёс извинения за насильственную вербовку женщин из стран Азии в полевые бордели японской армии в годы Второй мировой войны. Можно также вспомнить содержание речи бывшего премьер-министра Японии Томиити Мураяма 15 августа 1995 года, посвящённой 50-летию окончания Второй мировой войны. Он признал, что Япония своим колониальным господством причинила огромный ущерб и страдания народам других стран, в особенности азиатских. Помимо этого, при экс-президенте РК Пак Кын Хе были достигнуты межправительственные договорённости о создании «Фонда примирения и исцеления», призванного помочь женщинам - жертвам сексуального рабства. Однако позже эти договорённости подверглись острой критике со стороны общественности, поскольку они не учитывали мнение самих жертв. В этой связи правительство Мун Чжэ Ина расторгло данные соглашения, расформировав фонд. Затем, Верховный суд РК вынес решение о выплате компенсации японскими компаниями жертвам принудительной трудовой мобилизации. В ответ на это правительство Японии ввело ограничения на экспорт стратегического сырья в РК и исключило Сеул из списка приоритетных торговых партнёров.



