



Сон Гён Ун – корейский мастер игры на лютне пипха. Уже в двенадцать лет о его таланте знали по всей стране, а высокопоставленные чиновники с удовольствием приглашали музыканта выступать на своих праздниках. Сон Гён Ун всегда с большим уважением относился к своему зрителю и выступал перед всеми сословиями. Подробнее о талантливом музыканте вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 427. Мастер игры на лютне пипха Сон Гён Ун

* Песня «Суянсанга» – Ким Ён У (вокал)

* Мелодия «Чхимхянму» - Хан Ын Ён (лютня пипха)

* Песня «Путь» - Ли Чжа Рам (вокал), ансамбль «Кырим»